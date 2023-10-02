4 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de! İşte O İsimler

4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan, Cemal Enginyurt ve Murat Bakan oldu.

4 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de! İşte O İsimler
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemin başlamasıyla birlikte bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları da TBMM Başkanlığına sunuldu.

4 Milletvekilinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Talep Edildi

4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına gönderildi.

Buna göre fezlekeler arasında Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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