46 ilde Narkoçelik-2 operasyonları! 227 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışmaları sürüyor. Son olarak 46 şehirde uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-2 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

227 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adana, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.