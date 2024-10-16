5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulundu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriyeler ile 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulundu!
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber devriyelerin devam ettiğini belirterek,

“Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti. Bu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi." dedi.

5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulundu! - Resim : 1

Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındıSon dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındıYurt
siber suç tespit edildi
Günün Manşetleri
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulundu!
CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi
Doğu Perinçek'in deşifre ettiği ABD'nin Kürdistan planı işliyor
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi
Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedenine ulaşıldı
Mehmet Şimşek'ten kredi kartlarından alınacak 750 TL ile ilgili açıklama
Devlet Bahçeli'den anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklama
Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’a seslendi
Çok Okunanlar
16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı! Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı!
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi