5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları açıklandı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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