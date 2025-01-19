Sıfır Atık Mavi Hareketi ile 5 yılda denizlerden 20 bin 500 kamyona eş değer 245 bin ton deniz çöpü toplandı. Çevre, Bakanlığı, deniz çöplerinin önlenmesi için hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi Hareketi'nin "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" tamamlandığını duyurdu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 5 yılda denizlerden 20 bin 500 kamyonu doldurabilecek kapasitede 245 bin ton deniz çöpü toplandı.

Bakanlık, çöp oluşumunu kaynağında önlemek için bölgelere özgü tedbirler alarak kıyı, deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çöplerin temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yaygınlaştırılıyor. Bakanlık açıklamasında geçen yıl, doğada uzun süre kaybolmayan maddelerden oluşan ve deniz ekosistemine zarar veren atıkların temizlendiği belirtildi. Toplanan çöplerin uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildiği vurgulandı.

2024 yılında denizlerden 25 bin 480 ton deniz çöpü toplanarak birinci 5 yıllık deniz çöpleri il eylem planı tamamlanmış oldu. 2025 yılı itibarıyla İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları yürürlüğe girdi. Bakanlık, yeni 5 yıllık planlarıyla deniz çöpleriyle mücadele kapsamında daha başarılı olmayı umuyor.