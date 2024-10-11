53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu! Kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 şehirde uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkoçelik-43 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu! Kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendi.

1 TON 392 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Dev operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Ali Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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