53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu! Kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 şehirde uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkoçelik-43 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.
Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendi.
1 TON 392 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Dev operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Ali Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
“BUNLARI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ”❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2024
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-43” operasyonlarında;
⚠️1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️7️⃣5️⃣2️⃣ Bin 2️⃣6️⃣1️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣3️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/5dJSbJ6JC0
Kaynak: Anadolu Ajansı