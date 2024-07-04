57 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonların bilançosunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulunurken operasyonlara ilişkin son verileri de paylaştı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin sayıları da paylaşan Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla, 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatıyla ilgili de konuştu. Hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedefin başarıyla imha edildiğini belirten Zeki Aktürk, "İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmıştır. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." dedi.

SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada sınır bölgelerinden yasa dışı geçişlere karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Hudutların, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yapan Zeki Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 29 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63 bin 433'e ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

BAKAN YAŞAR GÜLER'İN TEMASLARI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü belirten Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

- Sayın Bakanımız, 2 Temmuz'da Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanını ağırlamış, 3 Temmuz'da ise Tunus'un Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir. Sayın Bakanımız, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da icra edilecek 'Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecektir.

YUNANİSTAN İLE TEMASLAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın 8-9 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret etmesinin planlandığı bilgisini verdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, şöyle devam etti:

- Çoğunluğu bebek, çocuk, kadın olmak üzere yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, vahşi saldırılarına, toplu katliamlarına ve işgallerine devam etmektedir. Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hala duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir. İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hale getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükunetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Akçay mayın avlama gemisi ile Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Alexandru Axente mayın tarama gemisi ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma mayın avlama gemilerinden oluşan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun (MCM BLACK SEA) 2 Temmuz 2024-2 Ocak 2025 arasında 6 ay süreyle Türkiye'nin komutasında görev yapacağını söyledi.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetinin, Filipinler'in ardından Singapur'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Aktürk, "Korvetimiz, bugün bir sonraki liman olan Sri Lanka'ya seyre başlayacak, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Sri Lanka'nın Kolombo limanını ziyaret edecektir." dedi.

Zeki Aktürk, 28 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya'da konuşlu Birleşik Krallığa ait uçaklar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarının Batı Karadeniz'de eğitim görevi yaptığını ifade etti.

DOĞAL AFETLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 17 helikopter ile 627 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır. 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağımız ile Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve 6 refakatçisi ülkemize getirilmiştir." diye konuştu.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkati çekerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ve Seyyar Havan Tespit Radarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." bilgisini verdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır." dedi.