6 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen son operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist… pic.twitter.com/qQP3BZ0zS7
Kaynak: Anadolu Ajansı