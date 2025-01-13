6 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.