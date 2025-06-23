600 bin kamu işçisi düşük ücret teklifine karşı eylem planı hazırladı

Kamuda çalışan 600 bin işçinin hükumetin ücret önerisine tepkisi sürüyor. Meydanlara çıkan TÜRK-İŞ’in eylemleri önümüzdeki hafta da devam edecek. Temsilcilerle yapılan toplantıda yapılan eylem planına göre işyerleri önünde yürüyüş, basın açıklamaları, oturma eylemleri ve iş bırakma eylemleri yapılacak.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecine dair hükumetin ücret önerisine karşı müzakere değil mücadele kararı aldı. Bu hafta başladığı eylemlere önümüzdeki hafta da devam edecek. İşçilerin yüzde 50 zam talebine karşı yüzde 16 öneren hükumetin teklifi eleştiriliyor.

Temsilcilerle toplantı yapan TÜRK-İŞ eylem planı hazırladı. Buna göre işyerleri önünde yürüyüşten oturma eylemine, işyerinde kalma eyleminden iş bırakma eylemine varıncaya değin eylemler yapılacak. İlk olarak sabah işe gelişte işyerlerine yaklaşık 500 metre kala servislerden inilecek, işyeri önüne yürünecek, burada basın açıklaması yapılacak.

Dozajı gittikçe artan eylemlerin ikincisinde işbaşı yapılmasının ardından 2 saat ya da yarım gün işyerlerinde oturma eylemi planlandı.

Hükumetten uygun mesaj gelmemesi halinde devam edecek eylemlerin üçüncüsünde mesai bitimi sonrası işyerlerinden çıkılmayacak, gece boyunca sabaha kadar iş yerinde kalınarak nöbet eylemi yapacak.

Yurt genelinde Ak Parti il binaları önünde kitlesel basın açıklamalarıyla hükumete mesaj verilecek. Belirlenecek bir günde işe gitmeyecek olan işçiler üretimi durduracak geniş katılımlı iş bırakacak. TÜRK-İŞ’in planlamasına göre eylemler haftalık periyotlarla uygulanacak.

TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in yürüttüğü toplu sözleşme süreci işçi sendikalarının hazırladığı Kamu Çerçeve Protokolünü 27 Şubat 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasıyla başladı. Akabinde 4 toplantı yapıldı.

Sendikalar müzakerelerde ilk 6 ay yüzde 50 sonraki altı aylar için yüzde 25 talep etti. Hükumet ilk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için yüzde 8, üçüncü altı ay için yüzde 7 ve dördüncü altı ay için yüzde 5 zam önerdi.