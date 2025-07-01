7 zanlı gözaltında: Gizli ithalat-ihracat verileri satıldı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 'askeri ve siyasal casuslukla' suçlanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.





Dün İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'askeri ve siyasal casusluk' operasyonunda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkeme, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında çalışma başlatmıştı. Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği, gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladığı ve sattığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirilmişti.

BİLGİLERİ İNGİLTERE'YE SATTILAR

Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayisi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra da sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları tespit edilmişti. Söz konusu kişilerin de bu bilgileri İngiltere merkezli şirketlere sattıkları ortaya çıktı.

Çalışmalarda, özellikle savunma sanayisi ile ilgili bilgileri alarak değerlendiren şirketlerin de bunu hedef rakip ülkeye, şirketlere ürün veya “ekonomik istihbarat" verisi olarak sattıkları anlaşılmıştı.