72 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili bilgiler veren Zeki Aktürk, "TSK'nın, kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 olmuştur. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir." dedi.

TSK'nın, Türkiye'nin ve milletin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon, arama ve tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirten Zeki Aktürk, "Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekatları sonucunda; toplam 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın ve EYP temizlenmiş, 1317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

90 BİN 479 YASA DIŞI GEÇİŞ ÖNLENDİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 186 şahıs yakalanmıştır. 790 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 127, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 90 bin 479 olmuştur." bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILARI

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şunları aktardı:

"26-28 Kasım arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmekte, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası yapılmakta, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmektedir. Yine söz konusu plan kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirecektir."

Türkiye'nin daveti ile Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere 5 artı 5 Ortak Askeri Komisyon heyetinin bugün Milli Savunma Bakanlığında ağırlanacağını söyleyen Zeki Aktürk, "Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Zeki Aktürk, bölgede şiddeti tırmandıran İsrail'in, Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ettiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar 45 bine yakın Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'in süregelen bu saldırıları karşısında alınan kararların yetersizliği görülmektedir. Uluslararası toplum, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması yönünde kararlı davranmalı ve zorlayıcı tedbirler almalıdır. Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor, varılan ateşkesin kalıcı olması ve benzer uluslararası girişimlerin Filistin'de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz tarafından, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında da aynı liman ziyaret edilecektir. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında, Mersin'e, Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru Diponegero gemisi tarafından 16-29 Kasım, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Luigi Rizzo tarafından ise 24-28 Kasım tarihleri arasında liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 26 Kasım'da Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında yarın Romanya hava sahasında icra edilecek Mukabil Hava Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Tuğamiral Zeki Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvurularının 18 Kasım - 6 Aralık, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 28 Kasım-28 Aralık, TSK'ya "Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvurularının ise 26 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yapılabileceği bilgisini verdi.