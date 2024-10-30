8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.