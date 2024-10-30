8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde teröristlere bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in başarıyla gerçekleştirdiği operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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