8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde teröristlere bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in başarıyla gerçekleştirdiği operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli… pic.twitter.com/xTX3V0D53I