9 bin sözleşmeli personel alınacak!

Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren Resmi Gazete yürürlüğe girdi.karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.



Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı:



"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.