9 bin sözleşmeli personel alınacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre 9 bin sözleşmeli personel alınacak! İşte detaylar...

9 bin sözleşmeli personel alınacak!
Editör: Yağmur Biçen
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Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren Resmi Gazete yürürlüğe girdi.karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.


Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı:


"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

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