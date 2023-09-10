9 Eylül değil! CHP'nin yanlış kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Son günlerde koltuk kriziyle Türkiye'nin gündemini meşgul eden CHP kuruluş yıl dönümünü aslında yanlış tarihte kutluyor.

"CHP'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YANLIŞ KUTLANIYOR"

9 Eylül 1923'ün kuruluş tarihi olarak almasının yanlış olduğunu söyleyen Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek, Atatürk'ün açıklamalarını hatırlattı. CHP'nin gerçek kuruluş tarihinin 4 Eylül 1919 olduğunu söyledi. Bunun basit bir matematik hesabı olmadığını da vurgulayan Perinçek:

- Bugün Türkiye 2. İstiklal Savaşı verirken CHP ABD saflarında konumlanıyor.

CHP'nin kuruluş yıldönümü yanlış günde mi kutlanıyor? İşte bu tartışmalara en net yanıt geldi.9 Eylül 1923'ün kuruluş tarihi olarak almasının yanlış olduğunu söyleyen Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek, Atatürk'ün açıklamalarını hatırlattı.

Perinçek, CHP'nin gerçek kuruluş tarihinin 4 Eylül 1919 olduğunu söyledi.



PEKİ 9 EYLÜL 2023 TARİHİ NEREDEN ÇIKTI?

Bunun basit bir matematik hesabı olmadığını da vurgulayan Perinçek:

- Bugün Türkiye 2. İstiklal Savaşı verirken CHP ABD saflarında konumlanıyor.





