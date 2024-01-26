9 ili 7.5 büyüklüğünde deprem için uyardı!

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki 9 ilin acilen yapı stokları bakımından güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin doğu bölgeleri için önemli bir uyarıda bulunan Pampal, bu bölgelerde 7.0 ila 7.5 şiddetinde depremler üretebilecek aktif fay hatlarına dikkat çekti.

Pampal Erzincan, Bingöl, Karlıova, Erzurum, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Tunceli, Muş, Elazığ ve Malatya'nın acilen güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.