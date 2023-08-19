ABD donanma gemisi neden İstanbul'da? 6. Filo'nun komuta kontrol gemisi İstanbul'a geldi

ABD Büyük Ölçekli Tatbikat-23'ü tamamlamak üzereyken 6. Filoya ait komuta kontrol gemisi İstanbul'a geldi. ABD filolarının küresel bir çatışmaya hazır olup olmadığını test ederken geminin zamanlaması dikkat çekti. Üstelik bu gemi tatbikatın Akdeniz ayağını yürütüyor.

ABD donanma gemisi neden İstanbul'da? 6. Filo'nun komuta kontrol gemisi İstanbul'a geldi
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6. Filo'nun bayrak gemisi İstanbul'a geldi.

ABD Büyük Ölçekli Tatbikat-23'ü tamamlamak üzereyken 6. Filonun USS Mount Whitney amiral gemisinin İstanbul'a gelmesi dikkat çekti.

ABD 'Büyük Ölçekli Tatbikat' ile dünyanın dört bir yanına dağılmış filolarının küresel bir çatışmaya hazır olup olmadığını test etti.

Peki zamanlama olarak geminin İstanbul'a gelmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar geminin tatbikat kapsamında bazı senaryoları işleyebileceğine dikkat çekti.

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