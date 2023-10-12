ABD Suriye'nin Kuzeyinde Türk SİHA'sını Düşürmüştü! O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
Suriye'nin kuzeyinde ABD, Türk SİHA'sını düşürmüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türk SİHA'sını düşüren F-16 uçağı, Ürdün'den kalktı.
Ulusal Muhabiri Seda Akyüz, güvenlik kaynaklarından aldığı özel bilgileri paylaştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türk SİHA'sını düşüren ABD uçağının Ürdün'deki bir üsten kalktığı öğrenildi.
Siyonist İsrail'in Filistin'e Saldırıları
Akyüz, ayrıca İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin "tahliye ve yardımlara" hazır olduğunu belirtti. Tezkere tartışmalarına ilişkin paylaşılan görüşlerde de, yabancı asker tartışmalarının 2014'ten bu yana bütün tezkerelerde yaşandığı belirtildi.