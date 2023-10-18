ABD'den Adana Konsolosluğu Kararı

İsrail'in katliamlarına karşı tepkiler büyüyor. İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Konsolosluğu ve Adana Konsoloslukları önünde protestolar yapıldı.



Olaylar üzerine ABD'nin Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze’deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir. " ifadeleri kullanıldı.



