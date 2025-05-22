Taşçıoğlu: Bırakın kendilerini savunma işini onlar kendisi yapsın

ABD’nin öncülüğünde 26 Mayıs’ta Türkiye’nin sadece 30 kilometre yakınında başlayacak NATO tatbikatına tepkiler sürüyor. Tatbikatın hedefinde Türkiye olduğunun altını çizen Emekli Kurmay Albay Doçent Doktor Ömer Lütfi Taşcıoğlu, Türkiye’nin de karşı tabikat yapması gerektiğine dikkat çekti.

ABD, NATO ve Yunanistan ile birlikte, Türkiye’ye yallnızca 30 kilometre mesafede tanklı, tüfekli gerçek atışlı geniş kapsamlı bir askeri tatbikat için düğmeye bastı. Tatbikatta Liman savunması, nehir geçişi, hava saldırısı ve kimyasal tehdide karşı hazırlık gibi senaryoların yer alacağı belirtildi. Tatbikatın hedefinde Türkiye olduğunu kaydeden Emekli Kurbay Albay Doçent Doktor Ömer Lütfi Taşçıoğlu, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin hedef Türkiye değil savunmasına tepki gösterdi.

ABD'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığı öncülüğünde düzenlenecek "Anında Müdahale" tatbikatı, 26 Mayıs-9 Haziran günleri arasında Yunanistan ve Balkan ülkelerinde icra edilecek. Emekli Kurmay Albay Taşçıoğlu, tatbikata katılacak ülkelere diplomatik nota verilebileceğini işaret etti.

Tatbikata katılan ülkelerle yapılan senaryoda da üstü kapalı olarak ifade ettikleri hususların tamamı hedef ülkenin Türkiye olabileceğini gösteriyor. Türkiye'nin hedef alınmadığı ve Türk topraklarına 30 km mesafede icra edilen bir NATO tatbikatına doğal olarak Türkiye'nin de çağrılması gerekir eğer Türkiye çağrılmamışsa Türkiye'ye karşı yapılıyor mesajı dolaylı olarak zımnen çıkartılır tatbikatın senaryosundan.... NATO tatbikatı olmadığı ifade ediliyor bırakın kendilerini savunma işini onlar kendileri yapsınlar biz başkalarının savunmasını üstlenmeyelim. Tatbikata katılan ülkelere Lozan Anlaşması ve Ege'deki Türk Yunan ilişkileri kapsamında bazı anlaşmazlıklar olduğu dile getirilerek birer diplomatik nota verilebilir. Türkiye'nin yapabileceği bir şey daha var ben bunu önemsiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı buna ilaveten Pakistan Cezayir Tunus Irak İran Yemen Mısır Arap Cumhuriyeti hatta Macaristan o da Türki devletlere üye bir ülkedir bu ülkelerle birlikte bir ortak askeri tatbikat yapılabilir bu askeri tatbikat buna bir cevap niteliği taşır.

Taşçıoğlu, tatbikata ilişkin Türkiye’nin atabileceği diğer adımlara ilişkin de konuştu. Türkiye dostu ülkelerle karşı tatbikat yapılabileceğini söyledi. ABD, Avrupa Birliği ve NATO’nun konuya ilişkin açıklamarının önemli olmadığını belirten Taşçıoğlu “icraatlerine bakın, Ege’de deniz yetki alanlarımız, Yunanistan haritasında gösteriliyor” ifadelerin kullandı.