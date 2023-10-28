ABD'nin Korkusu Türk Gençliği!

Michael Rubin, Amerikan hükümetini TGB'liler konusunda uyardı.

ABD derin devletinin psikolojik savaş elemanı Rubin, "ABD Donanmasının Türkiye'deki Liman Ziyaretlerine Son Verme Zamanı Geldi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Rubin yazısında Türkiye Gençlik Birliği'nin ABD'li askerlerin başına çuval geçirdiği eylemleri hatırlatarak Türkiye'de Amerikalı askerlerin güvende olmadığını yazdı. ABD gemilerinin Türk limanlarına gitmemesi gerektiğini belirtti.

Michael Rubin, Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk askerinin başına çuval geçirilmesini protesto eden TGB'lilerin Bordum ve Antalya'da ABD'li askerlerin başlarına nasıl çuval geçirdiklerini anlattı.

Rubin, TGB'lilerin eylemlerini eksik yazdı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Antalya ve Bodrum'un yanı sıra Hatay, Adana, İstanbul'da da Amerikalı askerlerin başına çuval geçirdi.

Amerikan askerlerinin başına çuval geçiren, Michael Rubin'in unutamadığı o TGB'liler şimdi Vatan Partisi'nin, Ulusal Kanal'ın ve Aydınlık Gazetesi'nin yöneticileri...

- Amerikalı askerlerin başına çuval geçiren Özgür Bursalı, Vatan Partisi'nin Genel Sekreteri.

- Utku Reyhan, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı

- Mustafa İlker Yücel, Aydınlık Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni

- Beyhan Korkman, Ulusal Kanal'ın Genel Yayın Yönetmeni

- Yakup Aslan, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi

- Cemil Gözel ise Bilim ve Ütopya dergisinin Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Amerikalı askerlerin başına çuval geçiren o gençler şimdi Türkiye'de ABD'ye karşı en sert mücadeleyi sürdüren Vatan Partisi ve medya organlarında yönetici olarak görevlerini yerine getiriyor.