Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Halk TV canlı yayınına katılan Eski Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener canlı tayında CHP’den istifa ettiğini açıkladı.
Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Halk TV'de Barış Pehlivan, Fikret Bila ve Senem Toluay Ilgız'ın konuğu oldu. Şener, Barış Pehlivan'ın "Siz CHP'de siyaset yapmaya devam edecek misiniz yoksa istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık, "ben istifa ettim zaten" şeklinde cevap verdi.
Şener, 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra istifa ettiğini açıkladı.
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