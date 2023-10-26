ABD'yi Eleştirdi NATO'nun Genişlemesine Hayır Diyemedi!

"Kürecik Üssü kapatılsın, ABD arık müttefikimiz değil" dedi. NATO'nun genişlemesine "Hayır" diyemedi.



Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gazze'de yaşanan İsrail saldırganlığını sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu, ABD'nin Tel-Aviv yönetimine verdiği desteğe dikkat çekti.



"ABD artık bizim müttefikimiz değil karşı cephemizdedir" diyen Karamollaoğlu'na Gazze'de katliam devam ederken İsrail'i ziyaret eden NATO liderleri soruldu.



NATO'nun Kürecik üssü kapatılmalıdır diyen Karamollaoğlu, TBMM'ye gelecek NATO'nun genişlemesini sağlayan İsveç üyeliğine "müspet bir tutumumuz yok o gün geldiğinde değerlendireceğiz" yanıtını verdi.



İktidar'ın İstanbul'da düzenleyeceği Filistin mitingine özel bir davet almadıklarını belirten Saadet Partisi Genel başkanı, "iktidar miting yapmaz icraat yapar" eleştirisinde bulundu.