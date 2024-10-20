Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili konuştu. Bakan Yılmaz Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Yılmaz Tunç, kongrenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soru üzerine ise soruşturmada son aşamaya gelindiğini anlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama - Resim : 1

İddianamenin yazım sürecinde olduğunu bildiren Yılmaz Tunç, "Bu hafta içerisinde iddianame mahkemeye sunulur. Orada da çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından, daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar adli tıp raporlarında ve ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplam çalışması yapıldı. Narin evladımızın hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz, bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü. İddianame, tahminimize göre bu hafta içerisinde Ağır Ceza Mahkemesine sunulacaktır. Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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