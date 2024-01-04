Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Torpil İddialarıyla İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Taksim'deki bir otelde düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılımının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Yılmaz Tunç, bazı basın yayın kuruluşlarında Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili yer verilen "torpil" iddialarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile ilgili basına da intikal eden hususları gördüklerini dile getiren Bakan Yılmaz Tunç şunları söyledi:

- Bizim tek kriterimiz vardır, o da liyakat. Milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, toplumun değişik kesimlerinden talepler gelir. İktidardan da gelir bu talepler, muhalefet milletvekillerinden de gelir. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesini yapacak olan elbette ki komisyonlardır. Özellikle Adalet Bakanlığımızda liyakati esas alırız biz. Bizim hedefimiz budur. Tek derdimiz o işi en düzgün yapacak kişilerdir. Referansları olabilir, başka talepler olabilir ama bu talepler değerlendirilirken ilgili komisyonlar özellikle kişinin liyakatine bakar, bu işi yapabilip yapamayacağına bakar. Dolayısıyla bizim tek kriterimiz liyakattir.

"Bu torpil mesajları değerlendirildiğinde, mesajlarıyla sizlere ulaşamayan kişilerde bir mağduriyet olmuyor mu?" sorusu üzerine, tek kriterlerinin liyakat olduğunu yineleyen Tunç, şunları ifade etti:

- Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Dolayısıyla bu anlamda tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Kanunen bizim Bakanlığımızda kurulmuş olan komisyonlar var. Çok çeşitli sınavlardan, kademelerden geçerler, ÖSYM'nin yaptığı sınavları verirler. Sonrasında da liyakati esas alan bizim kriterimiz vardır. Biz bu kriterden şaşmayız. O nedenle o 'torpil' iddiaları vesaire, bunları tamamen reddediyoruz. Talepleri alırız. Onu değerlendirmek elbette ki komisyonun, özellikle kriterlere uymuyorsa o talepler elbette ki devre dışı kalır.

Yılmaz Tunç'tan Can Atalay Kararıyla İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin ikinci kez verdiği hükme yönelik soru üzerine şu ifadeleri kullandı: