Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Torpil İddialarıyla İlgili Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "torpil" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Bakan yardımcımızla ilgili basına da intikal eden hususları biz de gördük. Bizim tek kriterimiz vardır, o da liyakat." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Taksim'deki bir otelde düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılımının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Yılmaz Tunç, bazı basın yayın kuruluşlarında Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili yer verilen "torpil" iddialarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.
Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile ilgili basına da intikal eden hususları gördüklerini dile getiren Bakan Yılmaz Tunç şunları söyledi:
- Bizim tek kriterimiz vardır, o da liyakat. Milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, toplumun değişik kesimlerinden talepler gelir. İktidardan da gelir bu talepler, muhalefet milletvekillerinden de gelir. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesini yapacak olan elbette ki komisyonlardır. Özellikle Adalet Bakanlığımızda liyakati esas alırız biz. Bizim hedefimiz budur. Tek derdimiz o işi en düzgün yapacak kişilerdir. Referansları olabilir, başka talepler olabilir ama bu talepler değerlendirilirken ilgili komisyonlar özellikle kişinin liyakatine bakar, bu işi yapabilip yapamayacağına bakar. Dolayısıyla bizim tek kriterimiz liyakattir.
"Bu torpil mesajları değerlendirildiğinde, mesajlarıyla sizlere ulaşamayan kişilerde bir mağduriyet olmuyor mu?" sorusu üzerine, tek kriterlerinin liyakat olduğunu yineleyen Tunç, şunları ifade etti:
- Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Dolayısıyla bu anlamda tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Kanunen bizim Bakanlığımızda kurulmuş olan komisyonlar var. Çok çeşitli sınavlardan, kademelerden geçerler, ÖSYM'nin yaptığı sınavları verirler. Sonrasında da liyakati esas alan bizim kriterimiz vardır. Biz bu kriterden şaşmayız. O nedenle o 'torpil' iddiaları vesaire, bunları tamamen reddediyoruz. Talepleri alırız. Onu değerlendirmek elbette ki komisyonun, özellikle kriterlere uymuyorsa o talepler elbette ki devre dışı kalır.
Yılmaz Tunç'tan Can Atalay Kararıyla İlgili Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin ikinci kez verdiği hükme yönelik soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
- Anayasa Mahkemesinin kararından sonra Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu oldu. Yargıtay bu konuda Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83'üncü maddesi ve 14'üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir karar verdi. 83'üncü maddede; seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada Yargıtay'ımızın görüşü bu. Anayasa Mahkeme'miz ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği yönünde bir görüş belirterek, orada iki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Yargıtay'ın kararı da gerekçesini okuduğunuz zaman hep beraber görmek mümkün. Bundan sonraki süreçte ilgililer başvuru yapar yapmaz, onlar onların bileceği iş. Tabii ki Yargıtay'ın vermiş olduğu ilk derece İstinaf ve Yargıtay ilgili daireleri, itiraz sonrası başka dairenin de vermiş olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde. Meclis kendi gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı