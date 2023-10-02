Adalet Bakanı'ndan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi toplantısına katıldı. Bakan Yılmaz Tunç, toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Olay Tüm Boyutlarıyla Araştırılıyor"

Dün sabah saatlerinde Ankara'da 2 terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığınca gerekli açıklamaların yapıldığını, Adalet Bakanlığınca da olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını anımsattı. Soruşturmanın şu anda çok yönlü şekilde devam ettiğini belirten Bakan Tunç şunları söyledi:

- Canlı bomba eylemini gerçekleştiren 2 terörist. Teröristlerden biri bombayı patlatıp parçalandı. Diğer terörist, kahraman polisimiz tarafından bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerden cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması emniyet güçlerimizce ve adli tıp kurumumuzun destekleriyle devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklamayı yaparlar.

Kayseri Develi'de veterinerin öldürülmesi ve sonrasında aracının gasbedilmesiyle başlayan bir terör eyleminin söz konusu olduğunu bildiren Tunç, "Olay tüm boyutlarıyla, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün hedefinin milletin huzurunu bozmak, Türkiye'nin güvenliğini zedelemek olduğunu dile getirdi ve bunlara müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Tunç ayrıca, terörle mücadeledeki kararlılıklarının, terörün her çeşidiyle mücadeledeki azimlerinin hiçbir zaman eksilmeyeceğini, artarak devam edeceğini söyledi.

Bakan Tunç, "Türkiye'de terörün kökü kazınıncaya kadar ve terörü destekleyen grupların arka planındaki destekçileri yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek." dedi.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle, geniş çaplı şekilde devam ettiğini aktaran Tunç, gelişmelerle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgi verileceğini, gerekli açıklamaların soruşturmanın neticesinde yapılacağını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin gerekli istihbarat çalışmaları neticesinde operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini söyleyen Yılmaz Tunç, "Bu olaylar, terör olaylarıyla bağlantı kurmak değil, zaten terörle mücadele kesintisiz sürüyor. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen verilerle nerede bir terör yuvası varsa güvenlik güçlerimizin herhangi bir olayı beklemeden onların tepesine indiğini hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Tunç Arabuluculukla İlgili Verileri Paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana zorunlu hale getirilen arabuluculukla ilgili de konuştuç. 2018'den bu yana bazı davalarda zorunlu uygulanan arabuluculuk sisteminin, 1 Eylül'den itibaren de kira, kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, tarımsal hizmet sözleşmesinden doğan davalar için zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Son günlerde kira uyuşmazlıklarıyla ilgili hususların gündemi daha çok işgal ettiğini dile getiren Bakan Tunç, şunları kaydetti: