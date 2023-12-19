Adana Büyükşehir Belediyesindeki Rüşvet Operasyonunun Ayrıntıları Ortaya Çıktı! Milyon Liralık Bilbordlar Kullandırılmış

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde sular durulmuyor. Adana’da eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda da Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda "kara kutusu" olarak bilinen Mürüvet Sızlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile birlikte reklam firma sahiplerinin bulunduğu kişi gözaltına alındı.

İddialara göre, CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda oğlunun üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı, ihale yapılmadan kentteki bilboordları kullandırdı.

Aynı konu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı son oturumunda gündeme gelmişti.

Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti.

Yaşanan bu olayın ardından hemen 3 farklı firmanın girdiği ihale yapılmıştı. Kapalı usul yapılan ihalede bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle ihaleyi almış ancak, ancak bir süre sonra ihale belediye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.