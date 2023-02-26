Adana'da deprem olur mu? Jeolog Prof. Dr. Tüysüz tane tane anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana'da yakın zamanda büyük deprem olur mu? Bu sorunun cevabını Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz inceledi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakın gelecekte olası depremler merak konusu oldu. Özellikle deprem faylarının aktif olduğu iller ayrıca araştırılıyor. Jeolog Tüysüz Adana il merkezinin zayıf yapısına dikkat çekti ve olası bir depremde sıvılaşma riski olduğunu belirtti.



Adana ve civarında üç önemli fay olduğunu hatırlatan Tüysüz, bu fayların uzun aralıklarla da olsa deprem ürettiğine dikkat çekiyor.



İşte Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün Adana ile ilgili paylaşımları:

ADANA'DA DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Adana’yı yakın geçmişte etkilemiş olan 6.3 büyüklüğündeki 1998 Ceyhan depreminin merkezi Abdioğlu kasabasıdır. Adana il merkezi zayıf zemin üzerinde olduğundan olası bir depremde tıpkı Ceyhan depremi gibi sıvılaşma olayları beklenmelidir.

ADANA FAYLARI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURABİLİR

Adana ve civarında üç önemli fay hattı vardır. Ecemiş Fayı’nın Pozantı segmentinden Mersin yazımızda bahsetmiştik. Savrun fayına 6 Şubat’ta önemli bir gerilme aktarıldığından da bahsetmiştik. Gerek bu iki fay gerekse daha kuzeydeki Sarız fayının Bakırdağı segmenti çok uzun aralıklarla deprem üreten faylardır. Bunların 7 civarına varandeprem oluşturma potansiyeli varsa da çok uzun aralıklarla deprem oluşturan bu fayların geçmişi ve gelecekte ne zaman deprem oluşturacağı konusunda net bilgiler yoktur.

ADANA 1500 YILDIR BÜYÜK DEPREM ÜRETMİYOR

6 Şubattaki ikinci depremde Savrun fayı daha fazla yüklenmiştir ancak bu yüklenme fayı hareket ettirmeye yeter mi sorusuna da net cevap yoktur. Osmaniye-Karataş fayının Yumurtalık bölümünün 290, 517 ve 524 yıllarında deprem ürettiği ve 1500 yıldır büyük deprem üretmediği bilinmektedir.

FAYLAR AKTİF!

Karataş bölümünde ise 1994’te 5, 2015 de 5.2 depremler olmuştur. Yani fay aktiftir. Bu fay çok uzun aralıklarla büyük deprem üretmektedir. 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan modellemeler de bu faya önemli bir gerilme aktarımı görülmemektedir





YARIN OLACAK GİBİ DEPREME HAZIR OLUNMALI

Sonuç olarak Adana için yakın dönemde deprem olabileceğine dair net bir veri olmadığı kanaatindeyim. Ancak bölgenin geçmiş aktivitesi ve kötü zemin koşulları gözetilerek sanki yarın olacakmış gibi depreme hazır olunması önerilmektedir.