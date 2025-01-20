Adana'da yangın paniği!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bitişikteki 2 iş yerine daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da yangın paniği!
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 iş yerine daha sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çevrede alınan önlemin ardından itfaiye ekipleri plastik dönüşüm tesisi ve çevresindeki alevlere müdahale etti.

Adana'da yangın paniği! - Resim : 1

Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İş yerlerinde soğutma çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

ADANA VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz Selim Köşger, olay yerindeki incelemesinin ardından, yangının 3 iş yerini etkilediğini söyledi.

Adana'da yangın paniği! - Resim : 2

Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirten Yavuz Selim Köşger, "Burada çok sayıda geri dönüşüm yapan firmamız bitişik şekilde bulunuyor. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok, sadece mal kaybıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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