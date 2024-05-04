Adnan Oktar'a sosyal medya darbesi! 300'e yakın sosyal medya hesabı kapatıldı
Adnan Oktar örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Örgütün, baskı aracı olarak kullandığı tespit edilen 300'e yakın sosyal medya hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı.
Adnan Oktar örgütüne çalışan 300 sosyal medya hesabı kapatıldı. 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın, cezaevinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü ve özellikle avukatlar aracılığıyla örgütün etkinliğini korumaya çalıştığı tespit edilmişti.
Adnan Oktar, Erzurum'dan, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfan Kurumu'na transfer edilirken, yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'a 43,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Soruşturma sürecinde, Adnan Oktar mağdurları, mahkemeye başvurarak örgütün, özellikle sosyal medya aracılığıyla mağdurları, müştekileri, kamu görevlilerini ve basın mensuplarını sindirmeye çalıştığını bildirdi.
Mağdurların başvurusu sonucunda örgüte yakın 300 sosyal medya hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı.