Adnan Oktar’ın 72 sanıklı davasında yeni gelişme

Silahlı suç örgütü lideri olarak tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 72 sanıklı örgüt davasında mahkeme ara kararını açıkladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Adnan Oktar’ın bir sonraki duruşmada mahkeme salonunda hazır bulunmasına karar verildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 6 sanık ve sanık avukatları katılırken, Oktar tutuklu olduğu cezaevinden duruşmaya katılmadı.