Agil Alesger Hankendi Zafer Geçit Törenini Yorumladı

8 Kasım Azerbaycan'da Zafer Günü olarak kutlanıyor. 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan'ın Ermeni provokasyonlarına karşı başlattığı askeri operasyon 44 gün devam ederek büyük zaferle sonuçlandı. 8 Kasım tarihinde ise Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak nitelendirilen Şuşa işgalden kurtarıldı ve bu tarih Zafer Günü olarak ilan edildi.

İkinci Karabağ Savaşı'nın 3. yıldönümü ile ilgili konuşan Azerbaycan Basın Konseyi, Türk İnternet Medya Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, elde edilen zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu söyledi.

"44 gün devam eden ve Azerbaycan'ın torpaklarının Ermeni işgalinden kurtarılması ile sonuçlanan savaşta elde edilen zafer yalnızca Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının zaferidir. Azerbaycan son yüzyıla baktığımızda kendi göbeğini kendi kesen ülke olarak da tarihe geçti. BM'nin yerine getirilmeyen kararnamelerinin savaş meydanında gereğini yapan Azerbaycan, tarihi adaleti sağladı." diyen Alesger, Azerbaycan'ın artık toprak bütünlüğünü sağladığına dikkat çekti:

- Savaş son bulmuştu fakat ayrılıkçı güçler hâlâ Karabağ'daydı ve Rus Barış gücü ile Ermenistan tarafı onların Azerbaycan topraklarından çıkarılmasına ilişkin varılan anlaşmayı yerine getirmeyince Azerbaycan yine kendisi devreye girdi. Başkomutan İlham Aliyev'in talimatı ile başlatılan lokal nitelikli antiterör operasyonu sonucunda Ermeni teröristler bertaraf edildi, Azerbaycan kendi egemenliğini sağladı. Bununla birlikte eli Azerbaycanlıların kanına batmış Ermeni canilerinin tutuklanmasına başlandı ve Hocalı katliamını gerçekleştirenlerden Vagif Haçaturyan, artık tarihin çöplüğünde yerini almış sözde cumhuriyetin palyaço cumhurbaşkanları birer birer tutuklanıp adalete teslim edildiler.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Hankendi'yi işaret ederek "Otelimiz orada mı" diye sorusuna Aliyev'in "Orada da olacak" yanıtını vermesini hatırlatan Alesger, "Sözünün eri olan sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, bu dediğini de yaptı. 2 yıldır Bakü'de düzenelen Zafer geçit töreni ilk kez Hankendi şehrinde düzenlendi. 104 sene sonra Hankedi’de Zefer Yürüşü yapıldı. Bu bizim için ayrı bir sevinç ve mutluluktur. Bu vesileyle Vatan için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların emanetlerine layıkıyla sahip çıktığımızı söylemek istiyorum.

Son olarak onu söylemek istiyorum ki, türklerle bağlı özeleştiri herzaman bizim sahada kazanıb, masada yeterince başarılı olmamağımız idi. İlk kez Karabağ konusunda Aliyev ile Erdoğan hem sahada, hem diplomasi mücadelesinde başarı elde ettiler. Bu zafer hepimizindir”.