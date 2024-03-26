Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kalp krizi geçirdi' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumu hakkında yeni açıklama
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"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından, Ünlü'nün sağlık durumu hakkında şu açıklama yapıldı:

- Bazı haber kanallarında çıkan ve sosyal mecrâlarda yayılan “Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirdi” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dün anjiyo için gittiği hastaneden gün içinde çıktı ve evinde istirahat etmektedir. Şu an sağlık durumu gayet iyi olup inşâallâh bu akşam iftara 45 dakika kala ve saat 22.15’te yapılması planlanan canlı yayınlarında sizlerle buluşacaktır. Yayınlarımızı Lâlegül TV, Lâlegül FM ve YouTube kanalımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.

 Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumu hakkında yeni açıklama - Resim : 1

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