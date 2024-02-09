Ahmet Türk: CHP'yi destekledik

RT'de konuşan DEM Partili Ahmet Türk, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakıldığında doğu bölgesindeki oylardan da anlaşılacağı üzere partisinin CHP'ye oy verdiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile biraraya gelmenin doğru olduğuna inanıyorum” diyen Türk “Çok farklı ideolojilerdeki partilerin biraraya gelmesiyle 6'lı masanın çok güçlü bir şekilde mesaj veremeyeceği inancı bende vardı. Herkes bize uzaktan mesaj göndererek temas kurmaya çalışıyor, cüzzamlı gibiyiz. Bu şekilde hiçbir sorunu çözemezsiniz. CHP'ye bütün gücümüzle destek verdik. Özellikle 'Kürdistan'daki oylara baktığınızda bu görülecektir. CHP bu kadar muazzam bir sorunu çözebilecek kabiliyette değil. Lider yok orada. Aslında Kürtlerin bugün tartıştıkları konu budur. Kılıçdaroğlu veya Sayın Özel bunu (Kürt sorunu) çözmeye kalkışsa asla başarılı olamaz gibi bir inanç var” ifadelerini kullandı.

'BAŞAK DEMİRTAŞ DOĞRU YAPTI'

Türk, İBB adaylığını açıklamaktan vazgeçen Başak Demirtaş'ın kararının doğru olduğunu savunarak şöyle konuştu: “Burada partiye sahip çıkacak bir tavır gösterdi. Burada önemli olan İstanbul’da bir adayın, Türkiye’nin her yerinde bir adayın çıkarılması konusunda bir mesajdı. Ben öyle algılıyorum, yani sadece Başak Demirtaş aday olmak için başvurmadı. Her yerde partinin aday çıkarması konusunda bir mesaj olarak değerlendirmek lazım. Yoksa kendisi hiç bir zaman 'İstanbul’da aday olayım' gibi bir şeyin içinde değildi. Ama sonuç olarak partiye hizmet etmek partinin yanında olduğunu göstermek için bir tavır olarak değerlendirmek lazım.”