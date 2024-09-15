Aileler LGBT propagandasına karşı yürüyor! Saraçhane'de Büyük Aile Buluşması gerçekleştiriliyor
Aileler LGBT dayatmasına 'dur' diyor. Büyük Aile Platformu, "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla yürüyüş düzenliyor. Büyük Aile Buluşması saat 14.00'te Saraçhane'de başladı. Bütün vatandaşlar yürüyüşe davet edildi.
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Aileler LGBT'nin örgütlü dayatmasına ve propagandasına karşı birlik görüntüsü veriyor. "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla yola çıktılar!
Büyük Aile Platformu, Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenliyor.
Emperyalist merkezlerden yayılan LGBT propaganda ve örgütlenmesinin yasaklanması için binlerce İstanbullu saat 14.00'te Saraçhane'de buluştu.