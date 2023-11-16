AK Parti ve CHP NATO Seviciliğinde Buluştu

Ak Partili vekiller NATO’yu övdü, terörle mücadelede yardımcı olduğunu savundu. CHP ve AK Parti İsveç’in “adımlarınım” değerli olduğu görüşünde buluştu. MHP ise milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakan Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerine tepki gösterdi.



Türkiye’yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO’ya ve genişleme stratejisine sahip çıkan Ak Parti Hükümeti, İsveç’in üyeliğine yönelik kanun teklifini Meclis’e getirdi.



Kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Fuat Oktay başkanlığında toplanan komisyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da katıldı.



Komisyonda siyasi partiler adına milletvekilleri söz aldı. Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, NATO’nun Irak, Suriye, İran, Afganistan gibi birçok ülkeyi parçalamaya yönelik faaliyetlerini görmezden geldi. Altunyaldız, NATO’nun Ortadoğu’da gerilimi azaltmaya yönelik tutum içinde olduğunu ileri sürdü.





- NATO dünya güvenliğine katkı vermeye devam ediyor. NATO Türkiye ilişkisinde ortaklıktan fazlasını görüyoruz. İş birliğimiz NATO’ya önemli boyut getirdi. Bugün Karadeniz ve Ortadoğu’daki gelişmelerde Türkiye ve NATO’nun ortak tavırları, gayretleri göz ardı edilemez. NATO güven ve dayanışmanın simgesi. NATO güçlü bir dünya için umut verici bir işaret.



NATO’nun genişleme stratejisine sahip çıkan Altunyaldız, “NATO gelişimini hiçbir zaman durdurmamalı. Yeni çıkacak tehdit ve sınamalara karşı mücadelesini sürdürmeli” sözlerini de ekledi.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir komisyondaki konuşmasında Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ı eleştirdi. Özdemir, Bakan yardımcısının sunum içeriğinin bomboş olduğunu belirtti.

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Özdemir Bakanlık yetkililerine, “15 Temmuz’dan bir hafta önce haberdar olan Bülent Keleş isimli hain İsveç’te. Buna Adalet Bakanlığı yanıt vermeli. Ortak mekanizmada bunlar gündeme geldi mi?” sorularını yöneltti.

İyi Parti ise NATO’nun genişlemesine karşı olmadıklarını ancak İsveç’ten somut adım beklediklerini söyledi. Zorlu, “PKK-YPG terör örgütüne yönelik somut adımların daha net açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Teklif bu haliyle geri çekilmeli” dedi.



İsveç’in NATO üyeliğine destek kervanına katılan CHP, İsveç’in adımlarının değerli olduğunu iddia etti. CHP Muğla Milletvekili Sürreyya Öneş Derici, “İsveç’in attığı adımlar değerlidir ama yeteli midir? Komisyonca karar verilecek” dedi.



Komisyonu bilgilendirmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar konuştu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Akçapar’ın İsveç’in Türkiye’nin talepleri doğrultusundaki tavırlarına somut adım gösterememesi dikkat çekti.



Somut adım noktasındaki sorulara Akçapar, “İsveç PKK üyeliğinden arama kaydı bulunan 1 şahsı sınır dışı etti” dedi. Adalet Bakanlığı yetkisi de iade konusunda talep edilen rakamları paylaştı. Türkiye’nin İsveç’ten terör suçundan 32, adi suçlardan 37 kişinin iadesinin istendiğini ifade etti.



İsveç’in somut adımlar noktasındaki yol haritalarının sorulması üzerine Akçapar, “Bu benim yanıt verebileceğim bir konu değil” yanıtını verdi. Komisyon Başkanı Oktay ve üyeler bu sözlere itiraz etti.



Fuat Oktay, “Genel çerçeveyi görmek istiyoruz. Komisyon bilgiye dayalı karar verecektir” sözleriyle karşı çıktı.



Ulusal Kanal’a konuşan Saadet Partili kaynaklar da komisyondaki görüşmelerin ardından Genel Kurul’daki oylama için nihai kararlarını vereceklerini söyledi.





- NATO üyeliği olmamasına rağmen Suriye kuzeyinde bazı unsurlara destek veriyor. İsveç Hükümeti bunları açıkça ifade ediyor



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ise Ulusal Kanal ekranlarından İsveç’in NATO üyeliğine Genel Kurul’da “hayır” diyeceklerini açıkladı.

- NATO’nun projeleri önüne kesebilmek adına sayısal olarak 5 vekil varsa da biz güçlü şekilde İsveç NATO üyeliğine karşıyız. Red oyu kullanacağız.



Konuşmalar sonrası komisyonda milletvekilleri önerge verdi vekiller teklifin olgunlaşmaması nedeniyle görüşmelerin ileri bir tarihe ertelenmesini istedi oylama sonucunda önerge kabul edildi.