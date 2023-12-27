AK Parti, MHP ve CHP ABD'yi Sevindirdi



İsveç’in üyelik protokolü, oy çokluğu ile Meclis Dışişleri Komisyonundan geçti. Ak Parti, MHP ve CHP, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine “evet” dedi.



ABD, İsveç ve NATO’dan yapılan açıklamalarda, Ankara’nın kararı alkışlanırken, Meclis sürecinin hızla tamamlanması beklentisi dile getirildi.



ABD, Türkiye’den İsveç’in üyeliğini bir an önce onaylamasını, Ankara ise Washington’dan F-16’lar konusunda adım atmasını istiyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ankara’nın kararından duyulan memnuniyet dile getirilirken, "Biden, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir” denildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. İsveç ile ilgili Meclis sürecinin devam ettiğini söyleyen Fidan, “F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD’nin, müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesini ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.



Konuyla ilgili İsveç ve NATO’dan da açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, “NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç’in NATO’ya katılım sürecini "mümkün olan en kısa sürede" tamamlama çağrısı yaptı.



Ankara’nın İsveç kararı batı basınında da geniş yer buldu. Amerikan New York Times gazetesi, İsveç'in NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştığını vurguladı. İngiliz Guardian gazetesi, konuya daha temkinli yaklaşarak kararın Meclis’teki oylamaya bağlı olduğunu yazdı.



Amerikan merkezli Bloomberg ise 'Türkiye Dışişleri Komisyonu, İsveç’in önündeki son engellerden birini daha ortadan kaldırdı' yorumunu yaptı.



Türkiye'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren konuyla ilgili son sözü Meclis Genel Kurul'unda milletvekilleri söyleyecek.