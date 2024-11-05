AK Parti, Rusya'da önemli temaslarda bulunacak! İşte atılacak adımların ayrıntıları

AK Parti heyeti, 6-9 Kasım tarihleri arasında Rusya'da önemli temaslarda bulunacak. AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi ile ilişkilerin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalayacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
AK Parti, Rusya'da önemli temaslarda bulunacak! İşte atılacak adımların ayrıntıları
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AK Parti, Rusya'da önemli temaslarda bulunmaya hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar'dan oluşan AK Parti heyeti, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında, 6-9 Kasım tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

AK Parti heyeti ilk olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri Vladimir Yakuşev ve Sekreter Yardımcısı Vladimir Vasilyev ile görüşecek.

Görüşmede, AK Parti ile Birleşik Rusya Partisinin 2009'da imzaladığı mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalanacak.

Protokol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro Üyesi Andrey Klimov tarafından imzalanacak.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile de görüşecek AK Parti heyeti, Rusya'daki mukim Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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