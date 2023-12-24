AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Bildiri Eleştirisi

12 askerin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olmasının ardından TBMM'de teröre karşı ortak bildiri yayımlanmış, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bildiriye imza atarken CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmamıştı.

Yaşanan gelişme üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuyla ilgili CHP'ye sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörün milletin ve tüm değerlerinin düşmanı olduğunu vurguladı.

PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklarca beslendiğinin ve amaçlarının açık olduğunu belirten Çelik, "Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Cumhurbaşkanı'mızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Mecliste teröre karşı imzalanan ortak bildiriye katılmayan CHP yönetiminin tepkiler üzerine bir bildiri yayınlamak zorunda kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti: