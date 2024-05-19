AK Parti'de istişare toplantıları

AK Parti'de kongre süreci başlamadan iki önemli toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya gelecek. İlk toplantı 31 Mayıs, 1-2 Haziran tarihleri arasında Kızılcahamam'da yapılacak.

AK Parti'de istişare toplantıları

AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı.Kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak. 31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek.

AK Parti'deki ilk toplantı, 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında milletvekilleri Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

İkinci toplantı da 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, belediye başkanları bulunacak.

AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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