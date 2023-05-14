AK Parti'den bomba ihbarı açıklaması

Bazı basın kuruluşlarında "AK Parti Genel Merkezi'nde bomba ihbarı" yapıldığı yönünde haberler çıkmıştı. O haberlere açıklığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ getirdi. Dağ yaptığı açıklamada, "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 14, 2023