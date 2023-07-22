AK Parti'den Danimarka'ya kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı lanetlendi

Batı'daki İslam düşmanlığı son günlerde artarak boy gösteriyor. NATO kapısında Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in her gün neredeyse yaptığı Kur'an yakma eylemlerine Danimarka'da eklendi.

Danimarka'da bir grup Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu eyleme AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda eylemi lanetledi.

- Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir.

BİR TEPKİ DE ÇAĞATAY KILIÇ'TAN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu eylemler, ahlaksızlığın ve saygısızlığın zirvesidir. Irkçı ve islamofobik eylemlere karşı her zaman mücadele edeceğiz!" dedi.