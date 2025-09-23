AK Parti’den Özgür Özel’e 3 kuruşluk tazminat davası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bayrampaşa Belediyesine yönelik “yolsuzluk operasyonu” nedeniyle hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AK Parti’den Özgür Özel’e 3 kuruşluk tazminat davası
Yayınlanma:

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, suç duyurusuna ilişkin İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Özel’in geçen hafta mesnetsiz ve asılsız iftiralar yönelttiğini söyledi.

Birdal, Özel’in, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı’na “Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim” dediği iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, bu sözlerin basın yoluyla “hakaret ve iftira” niteliğinde olduğunu ifade etti.

“GERÇEK DIŞI VE SİYASİ MANİPÜLASYON”

Birdal, “Açıkça ifade ediyoruz ki bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi, bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel’i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır” dedi.

“3 KURUŞLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI”

Birdal, siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan anlayışa karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

“Bugün burada il başkan yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Özgür Özel hakkında asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca, bu iftira ve hakaretten dolayı her bir il başkan yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden, temsili olarak kendisine ‘3 kuruşluk’ manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun, biz her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiCHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

ak parti Özgür Özel
Günün Manşetleri
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı
3 Belediye hakkında inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
FETÖ/PDY’nin üst düzey yapılanma sorumlusu
‘Şeyh Sait vatan hainidir’ demek suç değil
Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturma
13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Çok Okunanlar
13 ilde sağanak yağış bekleniyor 13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı
Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller
Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar! Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar!
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!