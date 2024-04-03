AK Partili Hayati Yazıcı, YSK'nin Van kararıyla ilgili paylaşımını sildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin itirazı üzerine, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını iptal ederek Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını, seçimleri ilk sırada tamamlayan DEM Partili Abdullah Zeydan'a verdi.

Van'da yaşanan durumla ilgili YSK'nin kararının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan flaş bir paylaşım geldi. Hayati Yazıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, YSK'nin verdiği kararın isabetli olduğuna dikkat çekerken, Van'da yaşananları da "cinnet hali" olarak nitelendirdi.

Hayati Yazıcı, paylaşımında, "Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Hayati Yazıcı, söz konusu paylaşımını ilerleyen saatlerde kaldırdı.