Akbelen orman eyleminine, PKK destek mi veriyor? PKK Yöneticisi Duran Kalkan'dan açıklama

PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme kurulu üyesi Duran Kalkan'dan tehdit niteliğinde açıklamalar devam ediyor. Terör örgütünün yurtdışı haber sitelerinden ANF verdiği demeçte terörist başlarından Kalkan'dan Akbelen Ormanı eylemleri başta olmak üzere birçok kaos çalışmasına yönelik açıklamalar geldi.

PKK'NIN YENİ KAOS PLANI: AKBELEN ORMANI

PKK terör örgütü orman yangınlarından mesul tutulmuş, 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli yapı üzerinden Türkiye'deki orman yangınlarına sebep olmasına rağmen doğa savunucularına benzer bir açıklama yaptı. PKK terör örgütü sözde yöneticisi Akbelen Ormanı hakkında yaptığı açıklama şu satırlar dikkat çekti:

- Şimdi Akbelen’de orman kesiyorlar. Bugün haberlerde veriyordu; diyorlardı ki, bir haftada doksan futbol sahası büyüklüğünde yer ormansızlaştırıldı. Dümdüz kesildi. Peki niçin? İşte rant için şöyle bir teori uydurmuşlar. Kurdistan'daki orman kesimi yakma savaş nedeniyle, Türkiye'deki ise rant nedeniyle. Evet rant. Ama bu rant nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Bazı soyguncular palazlanıyorlar, fakat o oradan kazanılan para nerede kullanılıyor? Kürt savaşında kullanılıyor. Kürtlere karşı mermi olarak kullanılıyor. Bunu görmek çok zor mudur? Görüp de kabul etmek gerçekten mi çok zor? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Görüntülere aldanmamalı Türkiye toplumu, sosyalistleri, aydınları, kadın ve gençleri. Sonuca bakmalılar. Sonucu ortaya çıkaran nedene baksınlar.

- Akbelen’de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Ekolojiye sahip çıkılıyor. Karadeniz’de HES'ler yapmak istediler. Köylüler sahip çıktılar, direndiler. Önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı.

PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin kararlı terörle mücadele konsepti karşısında çaresiz kalan PKK terör örgütünden itiraf gibi açıklamalar örgütün en üst mercilerinden gelmeye devam ediyor. Çözülmenin ve operasyonlar sonrası örgütün fiziksel ve mental olarak etkilendiği açıkça görülüyor. PKK/KCK sözde yöneticisi Kalkan:

- Bin saldırı yapılmış uçakla, tankla, topla. Bunlar karşısında direnen bir grup var. Eskiden dedik ya kök söktürüyor, bazıları ne anlama geliyor dediler. Gerçekten o durumda şimdi. Kilitlenmiş durumda. Yeniden bazı yerleri işgal etmeye kalkıyorlar. Onlar gerçeklerin açıklanmasıydı. Onlar olduktan sonra gerçekten de daha fazla söz söylemeye gerek yok. Ama işte dinlemeyenler var, anlamayanlar var. Onun için tekrarlamak gerekiyor tekrar tekrar bu gerçekleri. İfade etmek durumunda kalıyoruz.

Açıklama sonucunda Türkiye gerçekleşen terörle mücadele stratejisinin doğru uygulanması sonucunda köşeye sıkışan PKK/KCK terör örgütünün, toplumsal eylemler üzerinden (Akbelen Ormanı- Orman yangınları) yeni kaos stratejileri ürettiği görülüyor.