Akbelen'de yaşanan eylemler sonrası TBMM olağanüstü çağrı ile toplanıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı’nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

AKBELEN ORMANI ANA GÜNDEM



1 Ekim 2023’e kadar tatilde olan TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine olağanüstü olarak 8 Ağustos’ta toplanacak. Genel Kurul’da Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek.