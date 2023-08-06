Akbelen'de yaşanan eylemler sonrası TBMM olağanüstü çağrı ile toplanıyor!

TBMM, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısı üzerine Akbelen Ormanı’nı hakkında olağanüstü gündemde bir araya gelecek.

Akbelen'de yaşanan eylemler sonrası TBMM olağanüstü çağrı ile toplanıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısı üzerine 8 Ağustos Salı günü Akbelen Ormanı’nı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

AKBELEN ORMANI ANA GÜNDEM

Akbelen'de yaşanan eylemler sonrası TBMM olağanüstü çağrı ile toplanıyor! - Resim : 1
1 Ekim 2023’e kadar tatilde olan TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine olağanüstü olarak 8 Ağustos’ta toplanacak. Genel Kurul’da Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detaylar görüşülecek.

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