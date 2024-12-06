Akdeniz açıklarında deprem oldu! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayınladığı verilere göre Akdeniz açıklarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinin doğusu olduğu belirtildi. Deprem Türkiye saatine göre 23:53'te meydana geldi. Depremin denizin 34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.