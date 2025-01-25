Alanyaspor Başakşehir maçını canlı izle!

Trendyol Süper Lig maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Alanyaspor Başakşehir maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Başakşehir takımları Trendyol Süper Lig maçında 25 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Başakşehir maçı beIN Sports Tod TV ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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