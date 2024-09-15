Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i kestirmeden mi okudu? O iddialarla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi

Sözcü gazetesinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlıklı haberle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, haberin "yalan" olduğunu belirtilerek konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet'i kestirmeden mi okudu? O iddialarla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi
Yayınlanma:

Sözcü gazetesinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Eylül'de Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla haber yayımlandı.

Söz konusu habere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Haberin, "yalan olduğunun" ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül'de bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Sayın Başkanımızın konuşmasının orijinal videosu açıklamayla birlikte basın kuruluşlarımıza gönderilmiştir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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