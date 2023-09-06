Ali Yerlikaya İstanbul'daki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası Arnavutköy'e geldi. Çalışmalara katılan Ali Yerlikaya, basın mensuplarına son durumla ilgili bilgi verdi. Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davt Gül ile kameralar karşısına geçti. Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

- Kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur, maalesef derelerin de taşması sonucunda iş yerlerinin ve evlerin düşük kot dediğimiz bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep oldu Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki biri yabancı olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız da Küçükçekmece ilçemizde... Biz baş sağlığı diliyoruz. 5 yaralımız var. Az önce İl Sağlık Müdürümüzden son durumlarını sorduk. Hayati tehlikelerinin olmadığını, üçünün ayakta diğerlerinin de yatarak tedavi olduğunu söylediler.

- Arnavutköy ilçemizde Belediye Başkanımız 291 konutun su baskınından etkilendiğini, şu ana kadar da yüzde 70'ini bunların tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir Belediye Başkanımızla görüştük. 650 işyeri, 131 evin su basmasından etkilendiğini, yine Küçükçekmece'de 98 konut 13 işyerinin, Sultangazi'de 10 konut, Eyüp ilçemizde de 30 konutun su basmasından olumsuz etkilendiği söylendi. İşin başından beri Sayın Valimizin koordinasyonunda Emniyetimiz, Jandarmamız, AFAD, İSKİ, İtfaiye, ilçe belediyemizin suları boşaltmayla ilgili olan bütün araçlarıyla birlikte bunların tahliyesi işlemleri sabaha kadar kesintisiz devam edecek. Sabah olur olmaz Valiliğimizin koordinasyonunda zarar tespiti başlayacak. 112'ye gelen bütün çağrıları cevaplandırıyoruz. Şu ana kadar Arnavutköy'de kalacak yer için başvuru olmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Vefatlar için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Tekrarından İstanbulumuzu, ülkemizi Allah korusun diyoruz.