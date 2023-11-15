Amazon ve Google İsrail'in Katliamlarına Böyle Ortak Oluyor! TBD Genel Başkanı Milli Bilişimin Önemine Vurgu Yaptı

ABD merkezli Google ve Amazon, İsrail ordusuna yapay zeka destekli Nimbus projesini 1.2 miyar dolarlık bir anlaşmayla satmıştı. Google ve Amazon'un Nimbus projesi, Mayıs 2021'de yapılan Gazze saldırılarında kullanılmıştı.

Nimbus Projesi Nedir?

Google Earth'ün daha gelişmiş versiyonu olan Nimbus projesi Filistinlileri anlık takip ederek İsrail ordusuna bilgi aktarıyor. Proje ile aynı zamanda yasa dışı veri toplanması ve İsrail'in yasa dışı veri tabanının genişletilmesi sağlanıyor. Proje devreye alındığında her iki şirkette çalışan 500 işçi tarafından protesto edilmişti. Şirket çalışanları bugün de şirketlerinin savaşta doğrudan taraf olmasından dolayı protesto gösterileri başlattı.

Türkiye Bilişim Derneği Rahmi Aktepe Milli Bilişimin Önemine Vurgu Yaptı

Sabah'tan Barış Şimşek'e konuşan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe milli bilişimin önemine vurgu yaptı. Aktepe, "Günümüzde en önemli kavramlardan biri teknolojik egemenlik. Teknolojik egemenlikte söz sahibi olmak için Quantum bilgisayarlarda ve bilişim teknolojilerinde öne çıkmak gerekiyor. Türkiye ABD başta olmak üzere yazılım ve uygulamalarda dış ülkelere bağımlı olmamalı. Bugün Filistin'in yaşadıklarından ders çıkarmak gerekir" dedi.

Türkiye'nin teknolojik egemenlik anlamında yıllar öncesinde TBB'nin de içinde bulunduğu adımlar attığını kaydeden Aktepe, "Pardus işletim sistemi bilişim dünyasında yerlilik anlamında önemli bir adım ve gelişmeye çok açık. Önceliğimiz kendi arama motorumuz olan Pardus işletim sistemini geliştirmek ve dünyanın kullanıcısı olabileceği bir sistem olarak tasarlamak olmalıdır. Bunun için yeterli altyapımız ve insan kaynağımız mevcut. Yerli veri merkezlerimiz ve bulut altyapı sağlayıcılarımız da bulunuyor" diye konuştu.